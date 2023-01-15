На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 января 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 января 2023 года лабораторно подтверждено 18 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.4 — во Владимире4 — в Муромском районе2 — в Ковровском районе2 — в Петушинском районе2 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Радужном1 — в Киржачском районе1 — в Гороховецком районе1 — в Меленковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178882 случая заболевания.