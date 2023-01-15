На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 января 2023 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 января 2023 года лабораторно подтверждено 18 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
4 — во Владимире
4 — в Муромском районе
2 — в Ковровском районе
2 — в Петушинском районе
2 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Радужном
1 — в Киржачском районе
1 — в Гороховецком районе
1 — в Меленковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178882 случая заболевания.