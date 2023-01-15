Метеорологи обещают переменную облачность и небольшой снег. Днём температура воздуха будет колебаться от нуля до минус двух градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус четырёх.

Во Владимирской области 19 января ожидается потепление, - передают синоптики метеоцентра «Фобос». Праздник Крещение, который православные верующие отмечают в этот день, обойдётся без традиционных морозов.Метеорологи обещают переменную облачность и небольшой снег. Днём температура воздуха будет колебаться от нуля до минус двух градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус четырёх.В начале недели температура будет держаться в районе шести градусов. В среду, 18 января, воздух может прогреться до +1 °C.