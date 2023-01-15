Синоптики прогнозируют во Владимирской области аномальную погоду на следующей неделе. После...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области аномальную погоду на следующей неделе.После морозов во Владимирской области ожидается аномально теплая погода. Уже во вторник температура поднимется до 0 градусов. В конце недели температура будет максимально высокой.Вильфанд добавил, что в дальнейшем температура будет повышаться, воздушные массы начнут приходить со Средиземного моря."В самом начале года температура была на 8..9 градусов выше нормы. На Рождество она была на 15 градусов ниже нормы. Какие мощные аномалии! В Крещение температура будет на девять градусов выше нормы. Сейчас изменчивость погоды, конечно, сильно превосходит "традиционную" изменчивость зимы", - рассказывает эксперт.Фото pxfuel.com