Узнайте, насколько хорошо вы знакомы с творчеством советского актера Савелия Крамарова. Пройдите тест и проверьте себя.

Узнайте, насколько хорошо вы знакомы с творчеством советского актера Савелия Крамарова. Пройдите тест и проверьте себя.В какой сказке Савелий Крамаров исполнил одну из главных ролей? В качестве ответов предлагаются названия фильмов на выбор: "Королевство кривых зеркал", "Сказка о потерянном времени", "Старик Хоттабыч".Эти и другие не менее интересные вопросы освежат в памяти советский кинематограф и заставят вас вспомнить не только киноленты с участием любимого актера, но и многие другие.