После бала за столом сидит семья Ростовых - старый граф, старая гафиня, мать Наташи Ростовой и сама Наташа. Никто не хочет мыть посуду и тогда старый граф предлагает:
- Давайте сыграем в игру молчанку, кто первый скажет слово тот и моет!
Все согласились. Сидят молчат. Вдруг в комнату вваливается пьяный поручик Ржевский:
- Привет Козловы...
Тишина!
- Вы что, оглохли чтоли? К-О-З-Л-Ы? Тишина! Поручик подходит к Наташе и начинает ее лапать за интимные места. Все молчат! Тогда он кладет Наташу на стол и имеет ее во всех позициях. Все молчат! Тогда он проделывает тоже с матерью Наташи и со старой графиней. ТИШИНА!
- Ну что же, козлы, я пошел! - cказал поручик и вышел из комнаты.
Выйдя на улицу он вспомнил, что на его лошади сильно скрепит седло. Ржевский вернулс
еще анекдот!