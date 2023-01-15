Она пролетит над Центральной Россией в 42 млн км от Земли.

Примерно через месяц Владимирской области увидят самую яркую комету 2023-го года. Она пролетит над Центральной Россией в начале февраля в 42 млн км от Земли.Если позволит погода, то наблюдать космический объект можно будет на северо-западе, между Большой Медведицей и Полярной звездой.«Сейчас она обогнула Солнце и летит в сторону от светила. Сначала явление будет видно через оптические приборы, а потом невооруженным глазом», - рассказали в обсерватории калужского музея истории космонавтики.Напомним, что небесное тело открыли 2 марта 2022 года.