Уже вторую законодательную инициативу ЗакСобрания Владимирской области приняли в Государственной думе РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента. Местные депутаты

Уже вторую законодательную инициативу ЗакСобрания Владимирской области приняли в Государственной думе РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента. Местные депутаты подготовили проект федерального закона, корректирующий правила эксплуатации исторических зданий. Причиной инициативы стала проблема, с которой столкнулась не только Владимирская область, но и ряд регионов по всей стране. В случае областного центра, в местном строительном колледже