Въезд в Суздаль со стороны Владимира закроют до осени. Из-за ремонта моста на реке Мжара на въезде...

Въезд в Суздаль со стороны Владимира закроют до осени.Из-за ремонта моста на реке Мжара на въезде в Суздаль со стороны Владимира движение для всех видов транспорта закроют более чем на полгода.Следующие восемь месяцев подъезд к Суздалю со стороны Владимира будет полностью перекрыт в связи с капитальным ремонтом моста через реку Мжара. Работы начнутся 1 февраля, завершить их планируют к концу сентября, - сообщает администрация города.Въезд в Суздаль со стороны столицы Владимирской области будет возможен с улиц Васильевской, Толстого, Стромынки и Ивановской заставы. В городе появятся знаки, указывающие на пути объезда.Фото pxfuel.com