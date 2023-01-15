Владимиро-Суздальский музей-заповедник вошёл в топ-5 российских федеральных музеев по посещаемости...

Владимиро-Суздальский музей-заповедник вошёл в топ-5 российских федеральных музеев по посещаемости в новогодние праздники, сообщает Министерства культуры России. В новогодние праздники объекты ВСМЗ посетили около 70 тысяч человек.Крупнейший государственный музей Владимирской области стал одним из самых популярных в России в первой декаде января 2023 года. Выше посещаемость была только у Эрмитажа, Третьяковской галереи и Царского Села.70 тысяч посетителей — не рекорд для Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Например, в 2021 году за новогодние праздники билеты в ВСМЗ купили 75 тысяч человек. Тогда самыми популярными объектами стали памятники города Суздаля — в них побывали примерно 40 тысяч человек.Фото vk.com/vladmuseum