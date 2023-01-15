Владимирские музеи стали популярным местом среди туристов Ежегодно во Владимирской области...

Владимирские музеи стали популярным местом среди туристовЕжегодно во Владимирской области появляются новые точки притяжения для туристов. В областном центре в этом году, безусловно, будут пользоваться популярностью музеи «Территория советского детства» и «Непридуманные истории». В прошлом году музеи получили гранты в рамках поддержки муниципальных образований по госпрограмме и нацпроекта «Туризм и Индустрия гостеприимства».«Территория советского детства» - уникальная для города экспозиция. Выставка – воспоминание переносит гостей в детство советского ребенка: школа, игры, аттракционы, элементы домашнего быта.Интерактивная, современная подача истории СССР увлечёт и будет интересна, как детям, так и взрослым. Средства гранта были направлены на выставочные экспозиции, цифровизацию, рекламные материалы.В этом году поддержка туристической отрасли будет продолжена. На данный момент Министерством предпринимательства и туризма прорабатываются новые механизмы.Фото: кадр из видео официального телеграмм-канала Александра Ремиги