Начнем с события этих дней. Владимирские художники присоединились к масштабному проекту Наши...

Начнем с события этих дней. Владимирские художники присоединились к масштабному проекту "Наши традиции" , который реализуется в Луганской Народной Республике. Работы живописцев уже распакованы на рождественской неделе- сообщили нам сотрудники Художественного музея ЛНР. И теперь займут свое место в новой экспозиции.Маленькие мазки кистью, отточенные движения рук мастера и холст превращается в окно. Пейзаж - это не только самый популярный жанр в художественном искусстве, но и самый патриотический. Храмы, деревушки, природа и радость, которая "звучит" в работах Владимирских художников - это то, чем хочется делиться в такое непростое время.Дмитрий Холин, председатель Владимирского отделения союза художников России:- Каждый художник в своей мастерской пытался подобрать произведение которое отражает его отношение к патриотизму, к пейзажу, там к малой родине.Дмитрий Холин - художник "народный". В его картинах - вся полнота жизни и особый колорит русских народных гуляний. В дар Луганскому художественному музею Дмитрий Аркадьевич решил отдать свою работу "Воскресная горка". Он уверен, что картина найдет отклик в сердце жителей Луганской области.Дмитрий Холин, председатель Владимирского отделения союза художников России:- Зимой мы все скатываемся с горки, там на лыжах, на ватрушках, тех же самых, и самое главное какой посыл будет, чтобы с добром, чтобы с какой-то радостью, и вот понимаете мне кажется работа удалась и вот я ее представил как раз на этой выставке.Проект "Наши традиции" был реализован Министерством культуры Российской Федерации и Музеем Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках акции в Луганск передали 28 работ, среди которых живописные произведения и графические листы.Лариса Романова, старший научный сотрудник Луганского художественного музея:- В рамках этого же музейного проекта "Наши Традиции" владимирскими художниками были переданы Луганскому художественном музею творческие работы.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Это прежде всего федеральные музеи организуют выставки на территории Луганской Народной Республики. Соответственно Владимир-Суздальский музей-заповедник конечно не мог остаться в стороне.Инициативу по передаче картин взял на себя Владимиро-Суздальский музей-заповедник, совместно с владимирскими художниками, были отправлены самые яркие произведения искусства. Среди авторов работ - и мэтры, и молодые живописцы, и графики. В их полотнах - много света и добра.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Вот мы надеемся что частичка нашей доброты, нашей поддержки, взаимопонимания, она вот таким образом доедет до наших новых регионов.Выставка с "душой" Владимира будет показана во всех крупных городах Луганской Народной Республики.Ангелина Свищ, Егор Герасимов, Илья Хлудов. Вести-Владимир