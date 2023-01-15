Владимирским автомобилистам будут начислять штраф через камеру. Всех тех, кто выбрасывает мусор из...

Владимирским автомобилистам будут начислять штраф через камеру. Всех тех, кто выбрасывает мусор из окон машин, вычислят по камерам.Автонарушителей ждет справедливое возмездие: в России разрешили использовать камеры фотофиксации нарушений ПДД, чтобы наказывать нарушителей, которые выкидывают из окон автомобилей мусор прямо на обочину.Камера будет распознавать госномер и владелец мусора авто получает по почте штрафное постановление за загрязнение окружающей среды в размере 75-200 тысяч рублей.Фото pxfuel.com