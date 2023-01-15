В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, без осадков.
Атмосферное...
В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, без осадков.
Атмосферное давление будет меняться от 750 до 754 мм ртутного столба. Влажность воздуха 83%.
Ветер южный 4 м/с.
Температура воздуха повысится до -3°C, ночью столбик термометра опустится до -6°C
16 января 2023 года почитается память святого пророка Малахии. По народному поверью, только в этот день можно образумить одержимого меланхолией человека. И если сейчас меланхоличность считается чертой характера, то в прежние времена это считалось душевной болезнью.
Фото pxfuel.com