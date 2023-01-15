28 некоммерческих организаций победили в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Победителей определили 12 января в

28 некоммерческих организаций победили в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Победителей определили 12 января в ходе Координационного комитета по проведению конкурсов. Со всей страны на состязание подали 10 тысяч заявок. Из Владимирской области – 74. Сумма поддержки победителей составит 69 миллионов рублей. Это спортивные организации, театральные,