Комиссия выбирала лучших среди 10 тысяч заявок.

Во Владимирской области 28 некоммерческих организаций стали победителями конкурса Фонда президентских грантов. Комиссия выбирала лучших среди 10 тысяч заявок.От 33-го региона документы подали 74 социально ориентированные НКО спортивной и театральной направленности, а также IT-организации, ассоциации инвалидов и так далее. Сумма субсидий составит 69 млн рублей.Среди лучших – пять проектов, которые ранее вошли в топ-100 Фонда президентских грантов. Ещё два заявлялись на конкурс впервые.