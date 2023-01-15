Во Владимирской области для автовладельцев престижных иномарок подорожает транспортный...
Во Владимирской области для автовладельцев престижных иномарок подорожает транспортный налог.
Платежи за приобретённый после 1 января 2022 года транспорт начислят уже по новым правилам. Повышающие коэффициенты для авто ценой от 3 до 10 млн рублей отменены.
Роскошью теперь считаются автомобили стоимостью от 10 млн рублей. К ним применят коэффициент 3.
Владельцы машин, купленных до 1 января прошлого года, будут платить по-старому.
Фото pxfuel.com