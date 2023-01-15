Во Владимирской области начался региональный этап всероссийской олимпиады школьников. В 2023 году...

Во Владимирской области начался региональный этап всероссийской олимпиады школьников.В 2023 году увеличилось количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Сейчас в ней принимают участие более 800 учеников.До 25 февраля школьники Владимирской области продемонстрируют знания по 22 общеобразовательным предметам, кроме испанского и итальянского языков. Новшеством 2022/2023 учебного года стало расширение количества профилей по предмету «Технология» с двух имевшихся ранее до четырех. Теперь наряду с имеющимися «Техника, технология и техническое творчество», «Культура дома, дизайн и технология» добавляются профили «Информационная безопасность» и «Робототехника».Впервые пройдут конкурсные испытания по китайскому языку.Фото pxfuel.com