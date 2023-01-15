Во Владимирской области определены победители первого конкурса Фонда президентских грантов 2023...

Во Владимирской области определены победители первого конкурса Фонда президентских грантов 2023 года.На заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента России были определены победители первого конкурса Фонда президентских грантов 2023 года.На конкурс поступило более 10 тысяч заявок со всей страны. От Владимирской области инициативы прислали 74 социально ориентированные некоммерческие организации (НКО). 28 из них по итогам конкурса признаны победителями. Общая сумма поддержки НКО Владимирской области составит 69 миллионов рублей.Победители некоммерческих организаций Владимирской области первого конкурса Фонда президентских грантов 2023 года следующие:• Автономная некоммерческая организация информационных технологий «Цифровые технологии для общества» (г. Владимир) с проектом «Создание и распространение цикла документальных фильмов „Живая нить традиций. Малые города Владимирской области“ (серии 9-15)»;• Автономная некоммерческая организация центр развития личности «Шаг» (г. Гусь-Хрустальный) с проектом «Медиацентр Первой школы»;• Владимирская региональная общественная организация «Объединение потребителей «Практика» (г. Владимир) с проектом «Защита потребителя и потребительская медиация»;• Владимирская областная общественная организация «Федерация Киокусинкай» (г. Владимир) с проектом «Сильные дети — здоровое общество 5.0»;• Владимирская областная спортивная общественная организация «Федерация Айкидо» (г. Владимир) с проектом «Второй всероссийский форум Айкидо «Владимирский Лев»;• Владимирская областная общественная организация Всероссийского общества инвалидов (г. Владимир) с проектом «Жизнь продолжается»;• Автономная некоммерческая организация «Интерактивный театр «Джинн» (г. Владимир) с проектом «Интеллектуальная игра для подростков Брейн-ринг с элементами беседы «Вредные привычки»;• Некоммерческое партнёрство «Владимирская региональная ассоциация медиаторов» (г. Владимир) с проектом «Центр семейной медиации: за право ребёнка на семью»;• Владимирская региональная общественная организация «Зоозащита» (г. Владимир) с проектом «Кот и человек — братья навек»;• Владимирская областная общественная организация «Спортивный клуб «Боец» (г. Покров) с проектом «Центр спортивного притяжения»;• Владимирская областная общественная организация в поддержку семьи и детства «Свет жизни» (г. Суздаль) с проектом «Движение на опережение»;• Местная религиозная организация «Православный приход Всехсвятского храма города Гороховца Муромской епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)» с проектом «Православный военно-патриотический клуб „ВОСКРЕСТ“ имени Героя России Владимира Ульянова»;• Владимирская областная общественная благотворительная организация помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная олимпиада» (г. Владимир) с проектом «Юнифайд спорт — территория самореализации и адаптации лиц с ментальными нарушениями»;• Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дзюдо-88» (г. Владимир) с проектом «Чемпионами станут лучшие, здоровыми будут все»;• Автономная некоммерческая организация центр инновационного творчества «КВАЗАР» (г. Муром) с проектом «Цифровой художник — шаг в будущее»;• Автономная некоммерческая организация социальной помощи и поддержки «Центр конструктивных решений» (г. Владимир) с проектом «Не навреди. Профилактика конфликтов и профессионального выгорания в здравоохранении»;• Владимирская региональная общественная организация «Региональный центр общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере «ЖКХ-контроль» (г. Владимир) с проектом «Академия ЖКХ: формирование системы просвещения жителей Владимирской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»;• Владимирская региональная общественная благотворительная организация «Нечаянная радость» (г. Киржач) с проектом «Центр семейной сохранности #ВремяБытьВместе»;• Владимирская региональная общественная организация развития уличных субкультур «Доминант» (г. Владимир) с проектом «Добрые улицы»;• Владимирская областная общественная организация по пропаганде здорового образа жизни и профилактике зависимостей «Здоровое поколение» (г. Владимир) с проектом «Друг другу» (социализация и адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников социальных учреждений, детей и подростков);• Автономная некоммерческая организация защита животных «Зоозабота» (г. Суздаль) с проектом «Дай, Друг, на счастье лапу мне»;• Владимирская региональная благотворительная общественная организация инвалидов, больных гемофилией «Развитие» (Вязниковский район) с проектом «Река жизни»; > Елена Альянсовна: • Благотворительный фонд помощи брошенным животным «Дорога добра» (г. Владимир) с проектом «Бездомные животные — дело рук человека!»;• Общественная организация «Владимирский областной союз женщин» (г. Владимир) с проектом «Имя. Символ33»;• Владимирская региональная общественная организация «Федерация хоккея «ЛУЧ» (г. Ковров) с проектом «Ежегодный турнир по дворовому хоккею памяти детского тренера В. А. Коноплёва»;• Владимирское региональное отделение Союза пенсионеров России (г. Владимир) с проектом «Повышение качества жизни пенсионеров, ветеранов и инвалидов, поддержка семей участников специальной военной операции…»;• Владимирская региональная общественная организация содействия ветеранам десантных войск (г. Ковров) с проектом «Учебные военно-патриотические сборы «Служу России!»;• Благотворительный фонд помощи домашним и диким животным «Ангела дом» (Суздальский район) с проектом «Школа юного зооволонтёра».Фото pxfuel.com