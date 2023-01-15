Во Владимирской области открылась семейная школа в рамках господдержки Когда ее старший ребенок...

Во Владимирской области открылась семейная школа в рамках господдержкиКогда ее старший ребенок пошел в 2020 году в первый класс, она уже через пару месяцев поняла, что обычная школа, где в классе учится как минимум 30 человек, точно не для нее. Ведь фактические она сама учила ребенка, потому что в обычной школе у учителей нет возможности поработать и уделить время каждому ребенку. Так и началось создание альтернативной школы, в первую очередь, для своих детей.«Впервые мысль об открытии школы возникла у меня сразу после рождения старшего сына. Представляла, как это здорово, если бы дети учились в школе, отличающейся от тех, в которых учились я, мой муж, мои друзья, в школе, где все действуют в интересах ребенка, где его воспринимают как личность, учат прежде всего учиться и думать, а не делать по образцу», - рассказала Мария Федорова о своей школе.F_schooL — это комплексное обучение детей и на данный момент включает в себя обучение детей дошкольного возраста (0 класс) и учеников начального и среднего звена с дальнейшим обучением до 11 класса.В процессе обучения, школа совмещает несколько программ, беря наиболее сильные и интересные детям. В начальном звене математика изучается по учебным пособиям Петерсона, русский язык и литература - по программе «Школа России», английский язык - по авторской методике Мещеряковой и оксфордским учебникам.Грант в размере 500 тысяч рублей помог ей не думать о вопросах аренды 9 месяцев и просто сконцентрироваться на работе с детьми.Мария была одним из первых получателей государственной поддержки во Владимирской области. Она получила свой грант еще в 2021 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».Фото: fschool33.ru/