Во Владимирской области плодородные слои почвы заражены опасными веществами. Собственники...

Во Владимирской области плодородные слои почвы заражены опасными веществами.Собственники замусоренных земельных участков должны возместить ущерб, нанесенный почвам Владимирской области, на сумму более 800 миллионов рублей.Специалисты управления Россельхознадзора по Владимирской области обследовали за прошлый год свыше 58 тысяч гектаров земель. Выявлено более тысячи нарушений. Общая сумма назначенных штрафов составила 4,61 миллиона рублей.На площади почти в 4 гектара зафиксированы свалки и захламление угодий. Сотрудники Россельхознадзора отобрали 322 почвенных образца на определение показателей плодородия почвы и загрязненности плодородного слоя почвы опасными веществами.В 187 пробах установлено превышение показателей:• в 177 образцах выявлено превышение допустимых значений токсикантов;• в 219 образцах выявлено превышение санитарно-бактериологических показателей;• в 10 образцах установлено снижение агрохимических показателей почвы.Землепользователям направлены досудебные претензии о возмещении ущерба на сумму более 833,8 миллиона рублей. В случае отказа от возмещения ущерба, рассматривается вопрос о направлении исковых заявлений в суд.Фото pxfuel.com