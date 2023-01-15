Во Владимирской области потратят более 700 миллионов рублей на улучшение качества воды. Во...

Во Владимирской области потратят более 700 миллионов рублей на улучшение качества воды.Во Владимирской области на модернизацию систем водоснабжения потратят более 731 миллионов рублей, сообщает в пресс-служба Белого дома.Работы запланированы на семи объектах:три– в Меленковском районе (реконструкция и строительство сетей);два - в Муроме (прокладка водопровода по Радиозаводскому шоссе и станции повышения давления);по одному - в Петушках (модернизация центрального водозабора), Ставрово и Муромском районе (строительство станции водоподготовки).Качество водоснабжения улучшится у 41 тысячи человек.Фото pxfuel.com