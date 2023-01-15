И еще одну новую локацию оценила Вера Куликова. Она предлагает сходить вместе с ней на...

И еще одну новую локацию оценила Вера Куликова. Она предлагает сходить вместе с ней на Георгиевскую, где открылся Ремесленный дворик, и научиться , например, валять игрушку.Художник Александра Еремеева работает в технике сухого валяния из шерсти. С ее помощью можно создавать что угодно- картины, одежду и, конечно, игрушки. В Ремесленном дворике помогает детям освоить все технические тонкости "валяния" Сделать елочную игрушку, зверушку своими руками, например, символ 2023 - Кролика. Процесс необыкновенно интересный и, как оказалось, не сложный.Александра Еремеева, художник:- Цвет мы тоже выбираем. Кому какой нравится и делаем такие объемные игрушки с помощью вот такой иголочки.С помощью иголки и будем валять. Понадобятся также губка и моток шерсти.Александра Еремеева, художник:-Очень сложно оторвать. Нужно потянуть и тогда оторвется.Отрываем несколько прядок , распушаем шерсть , чтобы волокна перепутались между собой и начинаем валять ..с головы.. Заготовка должна получиться плотной внутри, и рыхловатой снаружи.Александра Еремеева, художник:- Немножечко можно и так. Руками помять как пластилин и теперь иголочкой начинаем уплотнять шерсть, придавать форму.Александра Еремеева, художник:- И вот так по кругу идем, переворачиваем. Бережем пальчики. Переворачиваем уплотняем нашу шерсть.На весь процесс уйдет чуть больше часа. Все зависит от того, какого размера изделие хочется создать. У Вероники получится зайчик побольше задуманного .Александра Еремеева, художник:- Вот смотрите тут голова побольше- если нам нравится такой вариант, то можно сделать и так. Отлично.Таким же методом валяем тельце. Слой за слоем наращивая нужные объемы и закрывая образовавшиеся ямки.- Сейчас можно приложить голову к туловищу и посмотреть. Нравится.Время создавать мордочку. Иголочкой выбиваем углубления для глаз. Затем выкладываем шерстку белого цвета. Вбиваем -вырисовываем.- Начинаем шерстку другого цвета приваливатьГлазки тоже можно сделать валеные из более темной шерсти.. Или приделать готовые. Так постепенно и рождается игрушка в руках ребенка.Вероника Титова:- Мне нравится делать всякие фигурки. У меня быстро получается.Александра Еремеева, художник:- Детям очень нравится. Шерсть очень приятна на ощупь и то, что у них получается мне кажется, что у них получается шедевр."Ремесленный дворик" на Георгиевской собрал мастеров разных направлений. Можно поучиться ткать, вышивать, лепить. В планах даже мастер-класс по лаковой миниатюре, говорит автор проекта Ксения Никонорова.Ксения Никонорова, автор проекта "Ремесленный дворик":- Мы очень любим и почитаем наши ремесла. Мы хотим донести до наших детей и до наших гостей, что наша история очень важна. Как жили наши люди, что они делали, их быт. Поэтому мы рассказываем и показываем на мастер-классах наши ремесленные промыслы.Если хотите начать заниматься рукоделием, вам в Ремесленный дворик. И Новый год - самое подходящее время для новых начинаний.Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести-Владимир.