И еще одну новую локацию оценила Вера Куликова. Она предлагает сходить вместе с ней на...
И еще одну новую локацию оценила Вера Куликова. Она предлагает сходить вместе с ней на Георгиевскую, где открылся Ремесленный дворик, и научиться , например, валять игрушку.
Художник Александра Еремеева работает в технике сухого валяния из шерсти. С ее помощью можно создавать что угодно- картины, одежду и, конечно, игрушки. В Ремесленном дворике помогает детям освоить все технические тонкости "валяния" Сделать елочную игрушку, зверушку своими руками, например, символ 2023 - Кролика. Процесс необыкновенно интересный и, как оказалось, не сложный.
Александра Еремеева, художник:
- Цвет мы тоже выбираем. Кому какой нравится и делаем такие объемные игрушки с помощью вот такой иголочки.
С помощью иголки и будем валять. Понадобятся также губка и моток шерсти.
Александра Еремеева, художник:
-Очень сложно оторвать. Нужно потянуть и тогда оторвется.
Отрываем несколько прядок , распушаем шерсть , чтобы волокна перепутались между собой и начинаем валять ..с головы.. Заготовка должна получиться плотной внутри, и рыхловатой снаружи.
Александра Еремеева, художник:
- Немножечко можно и так. Руками помять как пластилин и теперь иголочкой начинаем уплотнять шерсть, придавать форму.
Александра Еремеева, художник:
- И вот так по кругу идем, переворачиваем. Бережем пальчики. Переворачиваем уплотняем нашу шерсть.
На весь процесс уйдет чуть больше часа. Все зависит от того, какого размера изделие хочется создать. У Вероники получится зайчик побольше задуманного .
Александра Еремеева, художник:
- Вот смотрите тут голова побольше- если нам нравится такой вариант, то можно сделать и так. Отлично.
Таким же методом валяем тельце. Слой за слоем наращивая нужные объемы и закрывая образовавшиеся ямки.
- Сейчас можно приложить голову к туловищу и посмотреть. Нравится.
Время создавать мордочку. Иголочкой выбиваем углубления для глаз. Затем выкладываем шерстку белого цвета. Вбиваем -вырисовываем.
- Начинаем шерстку другого цвета приваливать
Глазки тоже можно сделать валеные из более темной шерсти.. Или приделать готовые. Так постепенно и рождается игрушка в руках ребенка.
Вероника Титова:
- Мне нравится делать всякие фигурки. У меня быстро получается.
Александра Еремеева, художник:
- Детям очень нравится. Шерсть очень приятна на ощупь и то, что у них получается мне кажется, что у них получается шедевр.
"Ремесленный дворик" на Георгиевской собрал мастеров разных направлений. Можно поучиться ткать, вышивать, лепить. В планах даже мастер-класс по лаковой миниатюре, говорит автор проекта Ксения Никонорова.
Ксения Никонорова, автор проекта "Ремесленный дворик":
- Мы очень любим и почитаем наши ремесла. Мы хотим донести до наших детей и до наших гостей, что наша история очень важна. Как жили наши люди, что они делали, их быт. Поэтому мы рассказываем и показываем на мастер-классах наши ремесленные промыслы.
Если хотите начать заниматься рукоделием, вам в Ремесленный дворик. И Новый год - самое подходящее время для новых начинаний.
Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести-Владимир.