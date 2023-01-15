Жители Владимирской области считают, что выходных и праздничных дней недостаточно Служба...

Жители Владимирской области считают, что выходных и праздничных дней недостаточноСлужба исследований провела опрос среди соискателей из ЦФО, в том числе из Владимирской области, на тему достаточно ли им сейчас выходных и праздничных дней.54% опрошенных считают, что вполне достаточно (по России также – 54%). 33% опрошенных жителей региона уверены, что выходных дней и праздников должно быть больше (по России – 34%).Менее 5% считают, что праздников и выходных и так слишком много и должно быть меньше (по России – 4%).Остальные 7% респондентов говорят, что им всё равно, так как они работают по сменному графику (по России таких – 8%).Фото pxfuel.com