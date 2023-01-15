Жители Владимирской области смогут увидеть самую яркую комету 2023 года. Через месяц она станет...

Жители Владимирской области смогут увидеть самую яркую комету 2023 года.Через месяц она станет видна невооруженным глазом для жителей Центральной России, в том числе и Владимирской области - если, конечно, позволят погодные условия. Это случится в начале февраля. Наблюдать ее можно будет на северо-западе, между Ковшом Большой Медведицы и Полярной звездой."Она сейчас летит от Солнца. Обогнула Солнце и летит в сторону своей максимальной удаленности от него. Сейчас ее не видно, она близко к Солнцу находится – если только в очень большие телескопы можно будет ее рассмотреть. Через некоторое время, когда она на достаточное расстояние отойдет от Солнца, ее можно будет увидеть – сначала, естественно, в оптические приборы, а потом невооруженным глазом", - сообщили в обсерватории калужского Музея истории космонавтики.Фото pxfuel.com