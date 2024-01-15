Кража случилась в октябре прошлого года в жилом доме на улице Першутова. Сначала злоумышленник похитил 1000 рублей, которые нашел в мебельной стенке. После этого мужчина покинул жилье,

Кража случилась в октябре прошлого года в жилом доме на улице Першутова. Сначала злоумышленник похитил 1000 рублей, которые нашел в мебельной стенке. После этого мужчина покинул жилье, отправился в ближайший бар и купил там выпить. Вскоре обвиняемый вернулся в квартиру, пробрался туда тем же путем и стал искать, чем бы поживиться. Он обнаружил ювелирные украшения,