Смотрите Вести в 14.30: стрекоза в Клязьминско-Лухском заказнике познала дзен В сердце России -...

Смотрите "Вести" в 14.30: стрекоза в Клязьминско-Лухском заказнике познала дзенВ сердце России- День региона на международной выставке "Россия". Какие достижения представила область?Зима в Простоквашино- Дядя Фёдор, Кот Матроскин и Шарик - в исполнении семьи Кочедыковых из Владимира. Последний шаг к победе в конкурсе "Это у нас семейное".Реликтовая Стрекоза- И Стрекоза в Клязьминско-Лухском заказнике познала дзен. Самка зубра - крупным планом.