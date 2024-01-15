Смотрите Вести в 14.30: стрекоза в Клязьминско-Лухском заказнике познала дзен
В сердце России
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Смотрите "Вести" в 14.30: стрекоза в Клязьминско-Лухском заказнике познала дзен
В сердце России
- День региона на международной выставке "Россия". Какие достижения представила область?
Зима в Простоквашино
- Дядя Фёдор, Кот Матроскин и Шарик - в исполнении семьи Кочедыковых из Владимира. Последний шаг к победе в конкурсе "Это у нас семейное".
Реликтовая Стрекоза
- И Стрекоза в Клязьминско-Лухском заказнике познала дзен. Самка зубра - крупным планом.