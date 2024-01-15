Александр Гезалов, руководитель Наставнического Центра рассказал, как дать сироте ориентиры в...

Александр Гезалов, руководитель Наставнического Центра рассказал, как дать сироте ориентиры в жизниИнститут наставничества. В чём его эффект для воспитанников детских домов? Как дать сироте ориентиры в жизни? Эту важнейшую тему мы обсудили с известным российским общественником Александром Гезаловым, руководителем Наставнического Центра.Напомним, сам Александр Гезалов - выпускник Суздальского детского дома- много лет сотрудничает с Владимирской областью в деле "социального служения".С Александром Гезаловым беседовала Мария Платанюк.