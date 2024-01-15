Бездомный пес из Судогды ищет любящую семью Сейчас - наша традиционная рубрика Хочу домой о...

Бездомный пес из Судогды ищет любящую семьюСейчас - наша традиционная рубрика "Хочу домой" о животных из приюта, которым очень нужны любящие хозяева.О замерзающей собаке из Судогды волонтёрам сообщили несколько дней назад. Из-за сильных холодов, пёс уже не вставал. Он истощён, на лапах - проплешины. Нуждается в лечении. И любящей семье, которая его не предаст. Мальчик красивого белого окраса. Подробную информацию о питомце можно получить по телефону. Сейчас новому жильцу приюта собирают средства на лечение.Реквизиты для пожертвований - в группе приюта "Дорога добра" "Вконтакте".