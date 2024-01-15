В региональной столице прошли рейды, целью которых стало выявление горожан, не соблюдающих в частных домах и на прилегающих территориях требования пожарной безопасности.

В региональной столице прошли рейды, целью которых стало выявление горожан, не соблюдающих в частных домах и на прилегающих территориях требования пожарной безопасности. Об этом 15 января рассказала администрации Владимира.В мероприятии участвовали специалисты мэрии, сотрудники управления гражданской защиты и инспекторы МЧС. Участники рейдов посетили ряд городских улиц и проверили свыше 20 домов с печным отоплением.Кроме того, с владимирцами проводились профилактические беседы. Людям раздавали памятки и объясняли правила безопасности при использовании отопительного оборудования.