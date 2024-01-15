Чем удивляла Владимирская область на выставке Россия в День региона? А теперь к одной из главных...

Чем удивляла Владимирская область на выставке "Россия" в День региона?А теперь к одной из главных тем. На международной выставке-форуме "Россия" на столичной ВДНХ прошёл День Владимирской области. О каких достижениях в свой "личный день" рассказал регион? Чем удивлял? И какие рекорды поставил? Об этом в специальном репортаже моей коллеги Марии Платанюк."Свой день" в календаре на уникальной выставке-форуме "Россия". Владимирская область представляет достижения во всех сферах: от экономики- "со смыслом" до культуры и впечатлений- "с историей". Презентацию региона проводит губернатор Александр Авдеев. Формат- путешествие по новой федеральной трассе "Восток"- мы отныне - её часть.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Огромная благодарность Президенту за инициативу проведения Международной выставки-форума "Россия", потому что каждый регион может презентовать здесь свою историю и своё настоящее, а также заглянуть в будущее. Поэтому мы рады поделиться тем, что знаем, ценим и любим в нашей области и тем, куда мы движемся.Владимир Ковтун, Герой России, доверенное лицо Владимира Путина:- Хороший взлёт. Область историческая, быстроразвивающаяся. Конечно, личность в истории играет очень большую роль. Очень амбициозный, в хорошем смысле, прекрасный хозяйственник. С прекрасной головой. Он знает, что делать, как делать.Две особые экономические зоны, технопарки, территория опережающего развития, оборонная промышленность,медицинские предприятия. Во Владимирской области сегодня производят свыше 10 уникальных фармацевтических препаратов, включая лекарства от ковида. Область строит жилье, новые социальные объекты, развивает туризм.По словам главы региона Александра Авдеев, приоритетом стал кластерный подход. Эффект- в действии.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Основа благосостояния жителей нашего региона - это индустрия. И мы , конечно, готовы развивать инвестиционные площадки. Это и налоговые льготы, и промышленная ипотека, поддержка на региональном и федеральном уровне, специальные инвестиционные контракты.Выставку-форум "Россия"- за 2 с небольшим месяца её работы посетили уже 4 миллиона человек. Сюда едут семьями. А в числе посетителей- наши земляки. Участники специальной военной операции.Руслан Богатов, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции:- Владимирская область представляет план своего развития. Надеюсь, что всё, о чем говорит губернатор, будет реализовано.Светлана Никитина, руководитель владимирского регионального филиала фонда "Защитники Отечества":- Очень хотели посетить выставку и,конечно, стенд Владимирской области очень впечатляет.Площадка ВДНХ- уникальная возможность совершить путешествие по разным точкам на карте, собрав коллекцию впечатлений.Мария Платанюк:- Широка страна моя родная. Это об уникальной выставке "Россия" на ВДНХ. Родина: от края до края. Все 89 регионов Российской Федерации. И здесь в самом центре России, в её сердце - стенд Владимирской области. Его оформление отсылает к традициям белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской Руси.- В Муроме самые древние калачи на Руси. Множество видов существовало: царские, боярские.Дань традициям... и погружение в историю.Посетителей на стенде Владимирской области на старте Года семьи встречают Петр и Феврония Муромские. Здесь же- былинный богатырь Илья Муромец. Для гостей весь день- мастер-классы. В том числе от ремесленников нашего региона. Этот, к примеру, по плетению нательных поясов... По ним, кстати, судили и о невесте.- По тому, насколько интересен орнамент судили, какой будет хозяйка.В День Владимирской области на форуме "Россия" дан старт уникальному областному проекту "Ремесленный тракт". Народные промыслы- наша гордость.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Я жду приток туристов на территорию нашей Владимирской области. То, что мы проинформируем, расскажем, это важно. Но важна и обратная сторона, чтобы приехали, посмотрели. Зацепило что-то в нашей области, и приехали, и второй, и третий раз. И уже со своими друзьями, со своей семьёй.О достижениях региона рассказывают наши амбассадоры. Замгендиректора "Генериума" Дмитрий Кудлай, предприниматель Вадим Дымов, музыкант и композитор Роман Мирошниченко, руководитель Владимиро-Суздальского музея -заповедника Екатерина Проничева. Особое внимание- тысячелетнему Суздалю. Город-музей - официальную новогоднюю столицу России- только в первые дни Нового Года посетили 150 тысяч гостей! О наследии и новых векторах в рамках выставки губернатор Александр Авдеев говорит и с молодежью. Глава региона общается с участниками общества "Знание".- В этом году в Суздале будет проходить огромное количество фестивалей. Автомобильные, речные, воздухоплавательные.На развитие сферы туризма и гостеприимства нацелено и новое соглашение. Оно подписано между правительством Владимирской области и "Сбербанком". Сотрудничать регион будет и с акционерным обществом "Дом точка РФ". Соглашение позволит создать новую региональную меру поддержки для сотрудников АЙТИ-компаний. Получить ипотеку под три процента годовых. В программу Дня региона включились и областные ведомства. Эту площадку подготовило Министерство социальной защиты населения."Активное долголетие"... Экспресс-уроки по зумбе дают "серебряные" волонтёры. Здесь же- фитнес, танцы, игры, психологические тесты, рисование... Жизнь на пенсии не останавливается. Это личным примером доказывают представители старшего поколения во Владимирской области.Любовь Кукушкина, министр социальной защиты населения Владимирской области:- Сегодня на уровне всероссийском для возраста больше 45-15 проектов, которые наши.Это серебряное волонтёрство, это "Внуки Дела", это "Бабушка на час".В область стоит ехать и за ..вкусом. Один из лидеров пищевой промышленности- владимирский хлебокомбинат. Рустикальные хлеба, хрустящие сушки и баранки, слойки с натуральными начинками. Все это хлебопеки привезли и на ВДНХ. Здесь же, в Доме русской кухни удивить смогли пряничных дел мастера из Покрова.Владимирская область устанавливает и новый кулинарный рекорд! Гигантский пряник испекли специально для выставки. Размер 5 квадратных метров, вес - почти 200 килограммов. "Сладкий рекордсмен" расписан по эскизу юных художников- воспитанников творческой студии Оксаны Робаровской. Небо, реки, поля, и... достопримечательности региона- из шоколада, крема и глазури.Екатерина Матвеева, юная художница:- Родина для людей- это место, где они родились, и которое они любят.Покровский пряник - он официально внесен в Книгу рекордов России как самый большой продукт, губернатор разрезает вместе с дочерью Александрой.Благодарности представителям области вручает Екатерина Шаповалова, куратор Дома российской кухни. Руководитель проекта "Гастрономическая карта" России подчеркивает: вкусный маршрут начинался с владимирского края, его гастрономической карты.Екатерина Шаповалова, куратор Дома российской кухни, руководитель проекта "Гастрономическая карта России":- Это сохранение наших традиций. Это наша русская национальная кухня. Даже адаптированная к современному вкусу, она продолжает сохранять свою идентичность...Гордость региона - и знаменитый владимирский тяжеловоз. На ВДНХ конюшня имени Владимира Фомина привезла своих красавцев. В их числе - Гулливер.Особый вклад в презентацию области внесли и деятели культуры. 33 регион представили владимирская областная филармония, областной академический театр драмы, владимирский губернаторский симфонический оркестр во главе с маэстро Артёмом Маркиным, областной музыкальный колледж имени Бородина. "Прозвучали" театральное сообщество "Завод" - в содружестве с мужским хором Спасо-Евфимиева монастыря, и проект "Эволюция" Романа Мирошниченко и камерного струнного оркестра под руководством Александра Сонина. А на главной уличной сцене для всех посетителей международной выставки "Россия" выступил прославленный ансамбль "Русь" имени Михаила Фирсова. В столицу знаменитый коллектив привёз свою программу "Зимушка- зима".Выставка "Россия" на ВДНХ работает до 12 апреля. Каждому жителю страны - она дарит особое, еще более глубокое чувство Родины. И большой, и малой. Той, что для каждого своя. И вместе с тем - ОДНА ДЛЯ ВСЕХ.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир"