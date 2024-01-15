Смотрите в дайджесте:– Прожиточный минимум вырос на 7,5% во Владимирской области– Больницы Владимирской области ожидают новые автомобили скорой медицинской помощи– Подарок из

Смотрите в дайджесте:– Прожиточный минимум вырос на 7,5% во Владимирской области– Больницы Владимирской области ожидают новые автомобили скорой медицинской помощи– Подарок из прошлого был найден во время ремонта в Музее непридуманных историй– Ковровский “Атлант” расправил плечи– Началось благоустройство городского парка у Дворца творчества юных