Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Долг владимирцев перед ломбардами достиг 252 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.Так, с января по сентябрь прошлого года люди оформили 46 тысяч займов. Общая сумма составила 698 миллионов рублей. На сегодняшний день клиентами остались девять тысяч жителей области.Но относительно 2022 года количество таких сделок снизилось на 21%, а объем займов – на 14%. Однако средняя занимаемая сама выросла на тысячу рублей – в среднем, владимирцы брали в долг 15 тысяч рублей.