Долг жителей Владимирской области перед ломбардами достиг 252 млн рублей.
За девять месяцев 2023...
Долг жителей Владимирской области перед ломбардами достиг 252 млн рублей.
За девять месяцев 2023 года владимирцы оформили в ломбардах 46 тысяч займов на 698 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба Отделения Владимир Банка России.
Если сравнивать данные с аналогичным периодом прошлого года, заметен спад активности заемщиков. Количество договоров снизилось на 21%, объем предоставленных займов — на 14%.
При этом сумма, оформляемая жителями региона, наоборот, выросла на тысячу рублей — в январе-сентябре 2023 года в ломбардах региона владимирцы занимали в среднем 15 тысяч рублей.
Количество заемщиков, имеющих действующую задолженность, осталась примерно на том же уровне — на начало октября 2023 года клиентами ломбардов являлись около 9 тысяч жителей Владимирской области, а их долг составил 252 млн рублей.
В пресс-службе Отделения Владимир Банка России предупреждают, что нередко под ломбарды маскируются комиссионные магазины. Они приобретают у клиентов имущество «с правом обратного выкупа». Но юридически это не является залогом, поэтому вещь могут продать в любое время.
«Комиссии за пользование деньгами, которые выдают незаконно работающие ломбарды, как правило, выше ставок, установленных Банком России для легальных организаций. Обращаясь в лжеломбард, человек рискует потерять свое имущество или же взять на себя сложно выполнимые обязательства — согласиться на высокие проценты по займу или завышенную сумму выкупа», — отметил заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.
На сегодня в реестре числится всего 19 действующих ломбардов, зарегистрированных на территории Владимирской области.
Убедиться в легальности компании, предлагающей финансовые услуги, можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию».
Фото: пресс-служба Отделения Владимир Банка России, freepik.com