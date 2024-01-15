Долг жителей Владимирской области перед ломбардами достиг 252 млн рублей. За девять месяцев 2023...

Долг жителей Владимирской области перед ломбардами достиг 252 млн рублей.За девять месяцев 2023 года владимирцы оформили в ломбардах 46 тысяч займов на 698 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба Отделения Владимир Банка России.Если сравнивать данные с аналогичным периодом прошлого года, заметен спад активности заемщиков. Количество договоров снизилось на 21%, объем предоставленных займов — на 14%.При этом сумма, оформляемая жителями региона, наоборот, выросла на тысячу рублей — в январе-сентябре 2023 года в ломбардах региона владимирцы занимали в среднем 15 тысяч рублей.Количество заемщиков, имеющих действующую задолженность, осталась примерно на том же уровне — на начало октября 2023 года клиентами ломбардов являлись около 9 тысяч жителей Владимирской области, а их долг составил 252 млн рублей.В пресс-службе Отделения Владимир Банка России предупреждают, что нередко под ломбарды маскируются комиссионные магазины. Они приобретают у клиентов имущество «с правом обратного выкупа». Но юридически это не является залогом, поэтому вещь могут продать в любое время.«Комиссии за пользование деньгами, которые выдают незаконно работающие ломбарды, как правило, выше ставок, установленных Банком России для легальных организаций. Обращаясь в лжеломбард, человек рискует потерять свое имущество или же взять на себя сложно выполнимые обязательства — согласиться на высокие проценты по займу или завышенную сумму выкупа», — отметил заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.На сегодня в реестре числится всего 19 действующих ломбардов, зарегистрированных на территории Владимирской области.Убедиться в легальности компании, предлагающей финансовые услуги, можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию».Фото: пресс-служба Отделения Владимир Банка России, freepik.com