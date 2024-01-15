Два щенка из деревни Шепелёво Владимирской области нуждаются в любящих хозяевах И сейчас - наша...

Два щенка из деревни Шепелёво Владимирской области нуждаются в любящих хозяевахИ сейчас - наша традиционная рубрика "Хочу домой". О бездомных животных, которые нуждаются в любящей семье. Сильные морозы, которые "отпускают" регион лишь на короткие промежутки времени, причиняют много неприятностей собакам и кошкам, которым сейчас приходится жить на улице.Телефон волонтёра Ирины: 8 961-112-77-74В любящих хозяевах нуждаются два щенка из деревни Шепелёво под Владимиром. Пока их подкармливают, но этого мало - симпатичным малышам срочно нужен тёплый дом. Осталось две чёрно-белых девочки и 2 рыжих мальчика. Им около трёх месяцев. Родители - метисы алабая.Подробная информация - по номеру телефона ответственного волонтёра.