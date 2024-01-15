«Энергосбыт Волга» информирует об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии в декабре...

«Энергосбыт Волга» информирует об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии в декабре 2023 года.Информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за декабрь 2023 года.Фото: freepik.com