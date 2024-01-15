Его установят в сквере «Культура».

Рядом с ДК «Родина» в Коврове скоро появится фонтан в виде стены, из которого будет струиться вода.В январе начнется третий этап благоустройства скверов «Культура» у ДК «Родина» и на улице Зои Космодемьянской. Были опубликованы контракты на общую сумму 33 миллиона рублей.Главное новшество состоит в том, что на территории сквера у ДК «Родина» появится фонтан, представляющий собой безопасную конструкцию в виде стены с водой, которая будет струиться вниз. Этот фонтан будет служить отличным способом освежиться для детей и взрослых в жаркое лето без ограничений на купание.В сквере на улице Зои Космодемьянской также будут проведены работы по благоустройству, включая установку большого цветника, зеленой аллеи, высадку деревьев и кустарников, создание парковки, тротуаров, газонов и большого детского городка.Работы по благоустройству в обоих скверах начались два года назад и планируется завершить до 1 июня 2024 года.