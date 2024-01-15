Размер пряника действительно впечатляет – 2*3 метра. Для его создания было использовано 66 коржей, 45 кг муки и 40 кг сахарного сиропа, а еще 35 кг грецких орехов и 65 кг сгущенки. Вчера на

Размер пряника действительно впечатляет – 2*3 метра. Для его создания было использовано 66 коржей, 45 кг муки и 40 кг сахарного сиропа, а еще 35 кг грецких орехов и 65 кг сгущенки. Вчера на выставке “Россия” прошел День Владимирской области. Презентация пряника состоялась в Доме российской кухни на ВДНХ. Огромный десерт весом около 200 килограммов