Объем валового регионального продукта за 20 лет увеличился в 15 раз. Экономическими успехами области поделился губернатор Авдеев на выставке «Россия» на ВДНХ. Там прошла презентация

Объем валового регионального продукта за 20 лет увеличился в 15 раз. Экономическими успехами области поделился губернатор Авдеев на выставке «Россия» на ВДНХ. Там прошла презентация достижений Владимирской области. Среди представленных площадок – «Активное долголетие». Здесь рассказывается о социальных программах в регионе для пенсионеров. Сергей Полуэктов, руководитель Регионального отделения «Союза пенсионеров России» А давай замутим что-нибудь.