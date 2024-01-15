Клязьминско-Лухский заказник Владимирской области делится зимними кадрами зубра Стрекозы И в...

Клязьминско-Лухский заказник Владимирской области делится зимними кадрами зубра СтрекозыИ в завершении выпуска - зимние кадры Стрекозы из Клязьминско-Лухского заказника.На видео - молодая самка зубра, которую подловили на подкормочной площадке. И это не замедленная съёмка, отмечает автор кадров. Просто Стрекоза сама по себе - воплощение грации, спокойствия и абсолютной уверенности в завтрашнем дне.А ещё у неё почти отшелушились кончики рогов - это один из признаков взросления зубра.