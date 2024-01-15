Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирскому региону.

Ковровчанин выехал за территорию России несмотря на запрет властей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирскому региону.Так, 26-летний мужчина, работая на оборонном предприятии Коврова, имел доступ к данным, считающиеся гостайной. При увольнении в 2022 году он подписывал документы, где было сказано, что покидать пределы страны до 2026 года он не имеет права. Однако через два месяца он пересёк границу.На ковровчанина заведено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до семи лет.