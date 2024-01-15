Прокуратура требует провести надлежащий ремонт крыши дома №18 по улице Щорса в Кольчугине.

Прокуратура требует провести надлежащий ремонт крыши дома №18 по улице Щорса в Кольчугине. Об этом рассказала регионального ведомства.В ходе проверки было установлено, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области заключил контракт с ООО ПЖЭП «Ком-Сервис» на капремонт крыши на сумму более 2,1 млн рублей. Однако работа подрядчика была признана неудовлетворительной, и ему заплатили только порядка 300 тыс. рублей. Однако новый контракт на капремонт крыши так и не был заключен.В настоящий момент прокурор обратился в суд с требованием обязать региональный Фонд капремонта МКД организовать проведение восстановительных работ.