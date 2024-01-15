Новые тарифы рассчитали сотрудники регионального Министерства регулирования цен.

Летом у владимирцев вырастут платежи за вывоз мусора. Новые тарифы рассчитали сотрудники регионального Министерства регулирования цен.Обслуживающий оператор ООО «Биотехнологии», который работает на семь районов области, поднимет ставку на 14%. Теперь в городских поселениях стоимость утилизации ТКО для жильцов частного сектора составит 137,47 рублей с человека, в сёлах – 120,19 рублей.А для проживающих в многоквартирных домах в городах цена составит 131,5 рубль на душу населения, в сельских населённых пунктах – 128,27 рублей. Изменения придут в силу с 1 июля этого года.