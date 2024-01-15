На текущей неделе, с 15 по 21 января 2024 года, на дорогах во Владимирской области будут функционировать 20 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

На текущей неделе, с 15 по 21 января 2024 года, на дорогах во Владимирской области будут функционировать 20 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом рассказала регионального Минтранса.Оборудование будет размещено на участках а/д Р-132 «Золотое кольцо», федеральной трассы М-7 «Волга», дорог «Владимир-Муром-Арзамас» и «Бетонка-Черново».