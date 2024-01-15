26-летний ковровчанин работал на одном из предприятий Коврова, где имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. При этом он сам дал согласие на ограничение права выезда за
<a href="https://33live.ru/novosti/15-01-2024-na-zhitelya-kovrova-vozbudili-ugolovnoe-delo-za-to-chto-on-vyexal-za-granicu-znaya-gosudarstvennuyu-tajnu.html" target="_blank">На жителя Коврова возбудили уголовное дело за то, что он выехал за границу, зная государственную тайну</a> - 26-летний ковровчанин работал на одном из предприятий Коврова, где имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. При этом он сам дал согласие на ограничение права выезда за
[url=https://33live.ru/novosti/15-01-2024-na-zhitelya-kovrova-vozbudili-ugolovnoe-delo-za-to-chto-on-vyexal-za-granicu-znaya-gosudarstvennuyu-tajnu.html]На жителя Коврова возбудили уголовное дело за то, что он выехал за границу, зная государственную тайну[/url] - 26-летний ковровчанин работал на одном из предприятий Коврова, где имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. При этом он сам дал согласие на ограничение права выезда за