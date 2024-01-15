26-летний ковровчанин работал на одном из предприятий Коврова, где имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. При этом он сам дал согласие на ограничение права выезда за

26-летний ковровчанин работал на одном из предприятий Коврова, где имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. При этом он сам дал согласие на ограничение права выезда за границу. Покидать Российскую Федерацию он не мог на срок до 5 лет со дня последнего ознакомления со сведениями особой важности и совершенно секретными сведениями. Как сообщили в ФСБ, последний раз