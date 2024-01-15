В отношении 19-летнего жителя Мурома возбуждено уголовное дело.

В отношении 19-летнего жителя Мурома возбуждено уголовное дело. Молодого человека обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда 16-летней девушке. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Инцидент произошёл на мосту в Муроме. Правоохранители предварительно установили, что подозреваемый ехал на своём автомобиле, неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и сбил на тротуаре юную девушку. Потерпевшая упала в овраг и получила серьёзные травмы. И её, и водителя доставили в медучреждения.Расследование продолжается.