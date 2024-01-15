Пенсионеры из поселка Ворша Владимирской области жалуются на неработающий надземный переход и...

Пенсионеры из поселка Ворша Владимирской области жалуются на неработающий надземный переход и отсутствие «зебры».Пешеходный мост на М-7 стал причиной обращения от общественников из движения «Народный фронт».Активисты отделения выложили в свои социальные сети видео, на котором пенсионеры - жители посёлка жалуются на отсутствие работы подъемников.Супруга ходит с костылями, муж - инвалид. Подниматься по лестнице надземного пешеходного перехода им очень тяжело. Увы, в такой ситуации перейти дорогу в буквальном смысле невозможно.Пенсионер признался, что не понимает — почему убрали светофор. По словам мужчины, раньше они с женой могли переходить федеральную трассу по регулируемой «зебре». А теперь проблема - даже просто выйти в магазин через дорогу или съездить в ближайший город в больницу. Приходится вызывать такси.В пресс-службе регионального отделения «Народного фронта» рассказали, что активистам не удалось связаться ни с одной инстанцией, где могли бы пояснить, как работают подъемники на надземном пешеходном переходе, и заявили, что обращаются в прокуратуру.Видео: https://vk.com/nf_33