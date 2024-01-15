Власти попросили владимирцев не оставлять автомобили на нескольких улицах города. Это связано с ночной уборкой снега, которая начнется в понедельник, 15 января, в 20:00 и продлится до 7:00 утра 16

Власти попросили владимирцев не оставлять автомобили на нескольких улицах города. Это связано с ночной уборкой снега, которая начнется в понедельник, 15 января, в 20:00 и продлится до 7:00 утра 16 января. Адреса улиц, где не следует оставлять машины, следующие: – Сперанского (в том числе разворотное кольцо); – Лыбедская Магистраль (треугольники и заезды); – Юрьевская, от