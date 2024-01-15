Первый заместитель губернатора Александр Ремига рассказал об экономических итогах за 2023 год и...

Первый заместитель губернатора Александр Ремига рассказал об экономических итогах за 2023 год и планах на 2024Экономические итоги за 2023 год и планы на 2024. Первый заместитель губернатора Александр Ремига провел первую в этом году пресс-конференцию. Подробнее - Анастасия Сахарова.30 миллиардов инвестиций на крупные проекты. 6 тысяч новых рабочих мест ждут жителей региона в этом году. Крупнейшие проекты - логистический центр в Собинском районе и склад интернет-магазина Вайлдберис.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Из 175 тысяч квадратных метров построены уже 45.Весь проект будет реализован в полной мере до лета 24 года.Сейчас в разработке около 80 проектов на сумму больше ста миллиардов рублей. Заключению соглашений в том числе поспособствовал инвестиционный конгресс, который состоялся в Суздале в конце 23 года. Внешняя экономика тоже развивается. Идут переговоры с Ираном, отгружена продукция в Китай. Продолжаются поставки в Турцию, Белоруссию и Африку. Идёт поток товаров и в так называемые недружественные страны.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Понимают, что без нашей продукции им не обойтись. Точно также могу сказать и встречно. Если вы думаете, что производители в Германии и Чехии не хотят продавать нам свое оборудование, то вы очень заблуждаетесь.На фоне экономического всплеска в регионе растут зарплаты. Александр Ремига назвал это вынужденной необходимостью. Средняя сегодня составляет 49000 рублей.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Но когда у нас зарплата более-мене выравнивается с Московской областью. Тогда, имея социальную инфраструктуру в нашем регионе, мы становимся конкурентно способными. И жители нашего региона, в первую очередь, молодежь, не смотрят к нашим соседям.В 2024 году гостей и жителей региона ждут новые туристические программы. Так, продолжается реализация проекта по строительству глэмпингов. Также в этом году впервые состоится фестиваль по автокараванингу.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- У нас есть проект, связанный с водной акваторией - путешествие по рекам. С точки зрения гостиниц, в Суздале сейчас на согласовании два проекта.За 10 дней новогодних праздников Суздаль посетили около 150 тысяч гостей. Загрузка ресторанов была стопроцентной.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- 150 тысяч для Суздаля - это много.И было бы больше. Если бы не морозы. Если вы спросите у друзей-знакомых, из дома вообще выходить не хотелось.Задача на этот год, и на более далёкую перспективу - чтобы не только туристы выбирали нашу область для отдыха. Но и сами жители региона считали его лучшим для жизни.Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"