Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

Петушинская администрация едва не выгнала мать с двумя детьми из дома после смерти кормильца семьи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Мужчина являлся сиротой. Квартира, где жило семейство, была муниципальной, её предоставляли по договору соцнайма. Перед перезаключением договора на новый срок глава семейства и скончался.Администрация направило вдове требование о выселении, так как никаких прав семья на квартиру не имела, но прокуратура доказала, что умерший муж и дети имели общее хозяйство. Итог: договор был продлен и семейство осталось на прежней квартире.