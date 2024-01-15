В Гусь-Хрустальном районе отремонтируют два участка автотрассы «Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево».

В Гусь-Хрустальном районе отремонтируют два участка автотрассы «Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево». Об этом рассказала правительства Владимирской области.Работы пройдут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего предполагается восстановить 4,3 км пути.В региональном правительстве подчёркивают важное значение данной автотрассы, которая связывает жителей ряда населённых пунктов с райцентром, а также является главным маршрутом для автобусных сообщений.